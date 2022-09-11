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Гроб с телом Елизаветы II везут через всю Шотландию

Гроб с телом Елизаветы II везут через всю Шотландию Фото: Instagram/theroyalfamily
Дубовый гроб с телом Елизаветы II в воскресенье покинул замок Балморал, где королева умерла 8 сентября. Ровно в 10:00 (15:00 по времени Нур-Султана) шесть егерей покрыли его королевским штандартом Шотландии и венком из цветов и растений и погрузили на катафалк, сообщает Zakon.kz.

Похоронный кортеж преодолеет 175 миль за шесть часов. Он проедет через Абердин, Данди и Перт, прежде чем достигнет столицы Шотландии и прибудет к Холирудскому дворцу в Эдинбурге. Окна машины прозрачные и внутри видно венок на крышке гроба королевы – он украшен цветами из ее поместья, пишет The Guardian.

В городах и селах по пути следования кортежа люди выходят к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь.

В главном храме шотландской пресвитерианской церкви тело будет выставлено на одни сутки, чтобы дать возможность жителям Эдинбурга проститься с покойной королевой. Процедура подготовки к похоронам монарха еще несколько десятилетий назад была разработана во всех деталях с участием самой королевы.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Прощание будет проходить в Вестминстерском аббатстве, а местом последнего упокоения монарха станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения монарха станет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI. Здесь похоронены отец и мать Елизаветы II – Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002) и супруг, герцог Эдинбургский Филип (1921-2021), с которым они прожили 73 года.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Карла III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.

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Константин Вноровский
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