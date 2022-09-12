Предложение депутатов Мажилиса направлено в Конституционный совет

Конституционным советом принято к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Закон разработан в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента РК на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Конституции РК.

В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу. Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации, – говорится в сообщении.

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5 июня 2022 года в стране впервые прошел республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения в Конституцию.

С изменениями и дополнениями, поддержанными гражданами страны на референдуме, можно ознакомиться здесь.

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью. Такое предложение он озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана.

2 сентября депутаты "Жаңа Қазақстан" выступили с инициативой ввести норму о семилетнем однократном президентстве до выборов и вернуть прежнее название столицы.