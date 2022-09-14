В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
Фото: скриншот видео
В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в работе VII Съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира, передает корреспондент Zakon.kz.
В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Участие в работе VII Съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира.
Фото: Zakon.kz
Мероприятие проходит во Дворце Независимости. Начался он с минуты молчания для молитвы.
Фото: Zakon.kz
Открывающим Съезд будет пленарное заседание на тему "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".
Фото: Zakon.kz
В ходе пленарного заседания планируется награждение номинантов "Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог", вручение почетных медалей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Фото: Zakon.kz
13 сентября в Нур-Султан прилетел Папа Римский, которого лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита Папы Римского запланированы встречи с высшим руководством страны, участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также Святая месса.
Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO. Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран.
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