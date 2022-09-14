Токаев проводил Си Цзиньпина в столичном аэропорту
Фото: Акорда
Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.
Фото: Акорда
Затем главы государств провели переговоры.
В завершение встречи Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами.
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