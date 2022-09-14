Токаев проводил Си Цзиньпина в столичном аэропорту

Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Затем главы государств провели переговоры.

В завершение встречи Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между двумя странами.