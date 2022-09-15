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Ерлан Каналимов рассказал, когда Нур-Султан можно будет называть Астаной

Когда Нур-Султан можно будет называть Астаной Фото: pixabay
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов рассказал о процедуре переименования столицы в Астану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что порядок переименования состоит из нескольких этапов. Публичные слушания, которые сегодня проходят в Нур-Султане, – это лишь один из этапов.

После решения маслихата будет заседание республиканской ономастической комиссии, после этого документы будут направлены в правительство. Затем правительство внесет проект указа на подпись президенту. Только после официального выхода указа можно говорить о полноценном переименовании столицы в Астану. Сейчас мы проходим процедуры, – объяснил Ерлан Каналимов. 

Ранее в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

На публичных слушаниях Ерлан Каналимов также заявил, что депутаты маслихата готовы принести извинения перед горожанами за решение о переименовании столицы в 2019 году.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.

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Тамила Языкова
Маслихат Нур-Султан
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