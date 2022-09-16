Канат Мусин о переименовании столицы: Астанчанам не надо будет менять документы

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

На совместном заседании обеих палат Парламента РК при обсуждении в первом чтении конституционных поправок министр юстиции Канат Мусин заверил, что астанчанам не надо будет менять документы в связи с переименованием столицы, сообщает Zakon.kz.

Изменение наименования Астаны не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан. Документы будут так же действительны с прежним названием столицы, нет необходимости срочно менять документы. Если будет указано прежнее название столицы, все равно документы будут считаться действительными. Кроме этого, филиалы "Правительства для граждан" и так далее будут принимать документы в прежнем режиме и никаких проблем не возникнет. Канат Мусин Также министр прокомментировал вопрос по поводу затрат на переименование Нур-Султана обратно в Астану. Что касается финансовых затрат, то городской маслихат при рассмотрении вопроса о переименовании столицы сказал, что не будет дополнительных затрат. Изменение названий улиц, вывесок – не будет необходимости в срочном порядке их менять. Эти процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от запланированных бюджетных средств. Сегодня документооборот производится в цифровом формате, в связи с этим дополнительных расходов не будет. Канат Мусин 2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона. 14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы. 15 сентября общественность и депутаты поддержали переименование столицы. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы. Читайте также Ерлан Карин: Казахстан перешел к новой демократической модели Дату празднования Дня столицы не поменяют Канат Мусин: Срок президентских полномочий в Казахстане будет неизменным

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