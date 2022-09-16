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Мирзиёев тепло поприветствовал Токаева в "Конгресс-центре"

Мирзиёев тепло поприветствовал Токаева в "Конгресс-центре" Фото: akorda.kz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил главу государства Касым-Жомарта Токаева в "Конгресс-центре" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

Видео и фото опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Мирзиёев тепло поприветствовал Токаева в

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 15 сентября для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Позднее глава государства и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road, посетили комплекс "Вечный город" и провели неформальную беседу.

16 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр", где будет проходить заседание Совета глав государств-членов ШОС.

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