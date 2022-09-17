Токаев посетит Нью-Йорк

Программа визита президента Казахстана весьма насыщенна. Центральным событием станет участие в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк, информирует Акорда.

Ожидается участие президента в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

Ранее глава государства совершил поездку в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

16 сентября президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в узком составе. Выступая на заседании СГГ ШОС в расширенном формате, Касым-Жомарт Токаев заявил, что ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. По итогам заседания была принята Самаркандская декларация.