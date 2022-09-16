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Токаев представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС

ШОС Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в узком составе, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Также на заседании выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 15 сентября для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Позднее глава государства и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road, посетили комплекс "Вечный город" и провели неформальную беседу.

16 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр", где будет проходить заседание Совета глав государств – членов ШОС. Главу государства тепло поприветствовал Шавкат Мирзиёев.

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