Главы государств ШОС приняли Самаркандскую декларацию

В Самарканде прошло заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации Акорды в Telegram, Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию.

Выступая на заседании, президент Казахстана назвал ШОС самой успешной международной организацией.

На долю государств-участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 трлн долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС... Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомится здесь.

На заседании также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 15 сентября для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Позднее глава государства и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road, посетили комплекс "Вечный город" и провели неформальную беседу.