Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Главы государств ШОС приняли Самаркандскую декларацию

Главы государств ШОС приняли Самаркандскую декларацию Фото: akorda.kz
В Самарканде прошло заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации Акорды в Telegram, Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию.

Выступая на заседании, президент Казахстана назвал ШОС самой успешной международной организацией.

На долю государств-участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 трлн долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС... Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире.Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомится здесь.

На заседании также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Главы государств ШОС приняли Самаркандскую декларацию

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 15 сентября для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Позднее глава государства и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road, посетили комплекс "Вечный город" и провели неформальную беседу.

Читайте также

Политолог: деятельность ШОС привлекает внимание всего мирового сообщества

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Кыргызстан сообщил об обстреле Баткена со стороны Таджикистана

Динара Халдарова
Шанхайская организация сотрудничества Токаев Касым-Жомарт Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления