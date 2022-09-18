36 кыргызстанцев погибли при конфликте на границе с Таджикистаном

Министерство здравоохранения Кыргызстана также сообщило о 134 раненых. По данным ГКНБ Кыргызстана, обстановка на утро 18 сентября остается напряженной, сообщает Zakon.kz.

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, ранения получили 134, сообщили в Минздраве Кыргызстана.

Про общее количество пострадавших и погибших с таджикской стороны не сообщается. ГКНБ Таджикистана накануне заявлял о четырех раненых.

Стороны продолжают обвинять друг друга в эскалации конфликта.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах.

Ранее в Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном, ввели режим ЧС. Из приграничных районов Кыргызстана эвакуировали почти 137 тысяч человек.

17 сентября президент Кыргызстана обратился к нации и выразил соболезнования семьям погибших.