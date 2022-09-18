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В Кыргызстане восстановят пострадавшие в ходе конфликта на границе районы

президент КР Фото: Facebook/japarov.sadyr
Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о мерах по восстановлению пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном Баткенской и Ошской областей, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, кабмину страны поручается рассмотреть возможность выплаты материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.

А также:

  • оценить ущерб, выплатить компенсации, предоставить пострадавшим временное жилье, построить новые дома;

  • обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости, одежды, лекарств, нефтепродуктов, водо- и энергоснабжения для пострадавших;

  • восстановить разрушенные объекты, предусмотреть льготы и отсрочку по налогам для пострадавших бизнесменов;

  • увеличить финансирование Баткенской области;

  • пострадавших направить в пансионаты и детские лагеря.

Министерству здравоохранения поручено:

  • предоставлять пострадавшим гражданам медицинское обслуживание и льготное медикаментозное обеспечение в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью;

  • освободить пострадавших граждан от сооплаты при первичной и повторной госпитализации в стационарных организациях здравоохранения в течение одного года;

  • обеспечить первоочередное финансирование организаций здравоохранения на пострадавших территориях;

  • оказывать консультационно-психологическую помощь пострадавшим гражданам;

  • усилить меры по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями на пострадавших территориях для недопущения вспышек инфекций.

Вооруженные 
столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

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Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В стране объявили 19 сентября Днем национального траура.

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