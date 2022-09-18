В Кыргызстане восстановят пострадавшие в ходе конфликта на границе районы
Согласно документу, кабмину страны поручается рассмотреть возможность выплаты материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.
А также:
оценить ущерб, выплатить компенсации, предоставить пострадавшим временное жилье, построить новые дома;
обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости, одежды, лекарств, нефтепродуктов, водо- и энергоснабжения для пострадавших;
восстановить разрушенные объекты, предусмотреть льготы и отсрочку по налогам для пострадавших бизнесменов;
увеличить финансирование Баткенской области;
пострадавших направить в пансионаты и детские лагеря.
Министерству здравоохранения поручено:
предоставлять пострадавшим гражданам медицинское обслуживание и льготное медикаментозное обеспечение в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью;
освободить пострадавших граждан от сооплаты при первичной и повторной госпитализации в стационарных организациях здравоохранения в течение одного года;
обеспечить первоочередное финансирование организаций здравоохранения на пострадавших территориях;
оказывать консультационно-психологическую помощь пострадавшим гражданам;
усилить меры по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями на пострадавших территориях для недопущения вспышек инфекций.
16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.
Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.
В стране объявили 19 сентября Днем национального траура.