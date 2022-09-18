Кыргызстан и Таджикистан выразили свои позиции по поводу конфликта на границе

Министерства иностранных дел обеих стран выпустили официальные заявления, сообщает Zakon.kz.

МИД Кыргызстана заявил, что события на кыргызско-таджикской границе расценивает, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Таджикистана. Отмечается, что КР действовала с оборонительной позиции, "не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны".

Тем не менее, страна призывает решать конфликты путем переговоров.

Кыргызстан вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров. МИД КР

Как уточняется, в результате конфликта на границе погибли 48 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. Кроме того, эвакуированы около 140 тыс. человек. Материальный ущерб пока только подсчитывается.

В свою очередь МИД Таджикистана в своем заявлении отметил, что КР создает образ агрессора в лице своего соседа. Сообщается, что кыргызская сторона ведет информационную кампанию против РТ, нагнетая напряженность в приграничье.

В своем обращении к нации президент КР употребил слово "враг" в отношении Таджикистана, что не соответствует духу дружбы и добрососедства, – отметили в ведомстве.

В Таджикистане, по разным данным СМИ, погибли 35 человек и более 20 пострадали.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

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Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В стране объявили 19 сентября Днем национального траура.