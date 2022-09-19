Сроки проведения парламентских выборов в Казахстане назвал Мусин

Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, когда могут пройти парламентские выборы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мусин сообщил, что не может пока сказать точную дату выборов.

Я не могу об этом сказать, потому что, во-первых, есть порядок объявления парламентских выборов. Если выборы очередные, то они объявляются за какое-то время до истечения полномочий Парламента. Полномочия Мажилиса Парламента VII созыва, которые сейчас действуют, истекают в 2026 году. Если речь идет о досрочных выборах, то для этого Парламент должен быть распущен. Это конституционная норма. То есть его полномочия должны быть досрочно прекращены. Министр юстиции РК Канат Мусин

После этого, добавил министр, назначается дата выборов.

Сказать, что это будет в январе или в каком-то другом месяце, сейчас невозможно, потому что глава государства в Послании объявил, что парламентские выборы состоятся в первой половине 2023 года. Будет из этого исходить. Глава Минюста РК

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1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента.

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