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Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Кыргызстан и Таджикистан Фото: Медиа Штаб КР
Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов встретились на территории Таджикистана в районе погранперехода "Гулистон", сообщает Zakon.kz.

Стороны подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня и уделения особого внимания вопросу обеспечения безопасности жителей приграничных регионов.

По итогу встречи был подписан протокол, состоящий из трех пунктов.

  1. Отвод войск с границы в места постоянной дислокации.

  2. На рубежах должны остаться только погранотряды.

  3. Продолжить урегулирование оставшихся приграничных вопросов путем переговоров.

Кроме того, стороны договорились об освобождении четырех военнослужащих погранслужбы Кыргызстана, захваченных таджикской стороной.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

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Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Кыргызстане объявили 19 сентября днем национального траура.

Министерство здравоохранения РК информировало, что на 09:00 19 сентября общее количество пострадавших, поступивших в больницы, составило 163 человека.

Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.

В Таджикистане, по разным данным СМИ, погибли 35 человек и более 35 пострадали. 

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