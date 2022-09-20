Токаев заявил, что партнерство между Казахстаном и США будет расширяться

По завершении серии встреч с представителями деловых кругов глава государства принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии участвовали руководители крупнейших американских компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, EPAM, Wabtec Corporation, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic, Netflix.

Президент отметил, что встреча в таком формате стала хорошей традицией, и выразил признательность Торговой палате США и членам Делового совета за содействие в организации этого мероприятия.

В своем выступлении глава государства подробно рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

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Лидер Казахстана дал развернутую информацию об экономическом потенциале РК и о принимаемых мерах по повышению инвестиционной привлекательности. В частности, Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможностях для реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах цифровизации, финансов и возобновляемых источников энергии.

Глава государства приветствовал появление новых крупных американских предприятий в Казахстане.

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана подчеркнул, что стратегическое экономическое партнерство между РК и США будет и впредь диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Сегодня, 20 сентября, лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.