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Президент Казахстана встретился с главами крупных американских компаний

Встретился с главами крупных американских компаний Фото: akorda.kz
Находясь в Нью-Йорке президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями крупных американских компаний, сообщает Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом, передает Акорда.

Президент Казахстана провел ряд встреч в Нью-Йорке

Фото: akorda.kz

Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

Затем глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углеводородном секторе страны.

Президент Казахстана провел ряд встреч в Нью-Йорке

Фото: akorda.kz

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Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Также Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсон рассмотрели возможности для реализации совместных проектов в Казахстане.

Президент Казахстана провел ряд встреч в Нью-Йорке

Фото: akorda.kz

Они обменялись мнениями о дальнейшем развитии мировой экономики и финансового рынка. Стоит отметить, что Franklin Templeton – глобальная инвестиционная компания. Под ее управлением находятся активы на 1,5 трлн долларов.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

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