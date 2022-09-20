Токаев выступит на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН

Сегодня, 20 сентября, президент Казахстана примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Пленарное заседание откроет и будет вести председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, передает Акорда.

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Выступление главы государства ожидается ориентировочно в 11:45 – 12:15 по времени Нью-Йорка (21:45 – 22:15 по времени Астаны).

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.