Президент Казахстана провел беседу с королем Иордании

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев пообщался с королем Иордании Абдаллой II, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Касым-Жомарт Токаев находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня, 20 сентября, президент Казахстана примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.