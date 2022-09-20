Президент Казахстана провел беседу с королем Иордании
Фото: akorda.kz
На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев пообщался с королем Иордании Абдаллой II, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Касым-Жомарт Токаев находится в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Сегодня, 20 сентября, президент Казахстана примет участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.
Кроме того, он встретился с представителями IT-сообщества и с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс. Они обсудили перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.
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