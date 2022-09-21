Вертолет задействован в тушении пожара в Атырауской области

В тушении пожара в Атырауской области задействован вертолет МЧС. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

С 20 сентября близ Атырау горит камыш. В городе небо накрыл черный дым и чувствуется запах гари.

Вечером 20 сентября огонь перекинулся на территорию Государственного природного резервата "Ак Жайык". Предварительная площадь возгорания составила 60 га.

Как уточнили в ведомстве, в связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным. Угрозы населенным пунктам нет. Силами ДЧС и ГПР "Ак Жайык" проводится окарауливание.

При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вездеход марки "ТРЭКОЛ", который застрял в болотистом участке. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Утром 21 сентября в 07:30 вертолет Ми-8 провел разведку.

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Было выявлено два очага горения открытым огнем размером 20х20 и тление в объеме 100 м. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Задействованы пять членов экипажа, один сотрудник ДЧС. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

C 2 по 10 сентября в Костанайской области тушили крупный пожар. Тогда площадь возгорания на территории двух лесничеств превысила 43 тыс. га.

Уже 13 сентября стало известно, что прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".