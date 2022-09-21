Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вертолет задействован в тушении пожара в Атырауской области

тушение пожар вертолет МЧС Атырауская область Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В тушении пожара в Атырауской области задействован вертолет МЧС. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

С 20 сентября близ Атырау горит камыш. В городе небо накрыл черный дым и чувствуется запах гари.

Вечером 20 сентября огонь перекинулся на территорию Государственного природного резервата "Ак Жайык". Предварительная площадь возгорания составила 60 га.

Как уточнили в ведомстве, в связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным. Угрозы населенным пунктам нет. Силами ДЧС и ГПР "Ак Жайык" проводится окарауливание.

При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вездеход марки "ТРЭКОЛ", который застрял в болотистом участке. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Утром 21 сентября в 07:30 вертолет Ми-8 провел разведку.

пожар Атырау вертолет

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Было выявлено два очага горения открытым огнем размером 20х20 и тление в объеме 100 м. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Задействованы пять членов экипажа, один сотрудник ДЧС.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

C 2 по 10 сентября в Костанайской области тушили крупный пожар. Тогда площадь возгорания на территории двух лесничеств превысила 43 тыс. га. 

Уже 13 сентября стало известно, что прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".

Читайте также

Ильин про пожары в Костанайской области: Человеческий фактор не исключается

Анастасия Московчук
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
курсы валют
Курсы валют на 20 cентября в обменниках Казахстана
возврат в госсобственность
Некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления