Вертолет задействован в тушении пожара в Атырауской области
С 20 сентября близ Атырау горит камыш. В городе небо накрыл черный дым и чувствуется запах гари.
Вечером 20 сентября огонь перекинулся на территорию Государственного природного резервата "Ак Жайык". Предварительная площадь возгорания составила 60 га.
Как уточнили в ведомстве, в связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным. Угрозы населенным пунктам нет. Силами ДЧС и ГПР "Ак Жайык" проводится окарауливание.
При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вездеход марки "ТРЭКОЛ", который застрял в болотистом участке. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Утром 21 сентября в 07:30 вертолет Ми-8 провел разведку.
Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Было выявлено два очага горения открытым огнем размером 20х20 и тление в объеме 100 м. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Задействованы пять членов экипажа, один сотрудник ДЧС.Пресс-служба ДЧС Атырауской области
C 2 по 10 сентября в Костанайской области тушили крупный пожар. Тогда площадь возгорания на территории двух лесничеств превысила 43 тыс. га.
Уже 13 сентября стало известно, что прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".