Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства", на территории которого в начале сентября вспыхнул крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе уточнили, что досудебное расследование начато по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, – п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК.

В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. 15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура Костанайской области

Также в ведомстве уточнили, что расследование продолжается.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

10 сентября в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что в Аулиекольском районе потушили крупный лесной пожар.