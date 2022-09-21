Юрий Ильин рассказал о ситуации с пожарами в регионах

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал о текущей ситуации с пожарами в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что в Восточно-Казахстанской области практически по всем объектам пожары локализованы.

Что касается Атырауской области, то вчера вечером ухудшилась обстановка. Была угроза перехода огня на населенный пункт. Разведка проводилась в 7:30 утра. Производится облет на вертолете и будет применяться водно-сливное устройство для ликвидации возгорания. Юрий Ильин в кулуарах правительства

20 сентября небо над Атырау стал накрывать черный дым. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области рассказали, что с середины сентября на побережье Каспийского моря стал чаще гореть камыш.

В кулуарах журналисты также спросили министра, какова ситуация в остальных регионах, и есть ли риски возникновения пожаров.

Пока ситуация остается пожароопасной с учетом увеличения температуры, высыхания травостоя, который образовался за лето. Серьезных происшествий нет, ситуация под контролем. Юрий Ильин

Ранее глава МЧС Юрий Ильин озвучил одну из версий возникновения сильных пожаров в Костанайской области. А также сообщил, что в 2023 году пожарным Казахстана намерены повысить заработные платы на 40%.