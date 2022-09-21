В Шымкенте автоматизировали отбор учителей в школы

В Шымкенте прошло заседание конкурса по отбору учителей по программе HR-Process. В этом году в систему внесли изменения, и претенденты будут участвовать во всех этапах конкурса только онлайн, сообщает Zakon.kz.

Сначала кандидаты на должность учителя заходят в специальную систему и ищут работу по своей специальности. Если они ее нашли, то подают заявку.

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

Компьютер выбирает претендента, которого он включит в систему самооценки, чтобы проверить уровень его знаний. Данный подход реализуется по-новому в соответствии с приказом министра просвещения №57.

На втором этапе конкурса в прошлом году кандидат пришел бы на собеседование перед комиссией. С августа этого года представители комиссии с кандидатом не общаются, а лишь подтверждают оценку компьютера. В составе комиссии – директор школы, представитель Управления образования, специалист методического центра, юрист общественной организации и учитель-предметник. После подтверждения комиссией системы оценивания автоматически выходит протокол конкурса. Заместитель директора методического центра при Управлении образования города Шымкента Кенжегуль Сагындыкова

Для обеспечения прозрачности в прошедшем онлайн-конкурсе провели прямую съемку в YouTube. Комиссия подтвердила результаты кандидатов в учителя английского языка в школу №29.

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

На эту вакансию претендуют 28 человек. Победителем стал учитель, набравший максимальные 27,5 балла. 19 претендентов, набравших высокие баллы, зачислены в одногодний резерв школы.

В школу №136 также требовался учитель английского языка. На эту вакансию приняли специалиста, набравшего 11 баллов. Остальных взяли в резерв.

Несмотря на то, что я не знаю учителя, набравшего высокие баллы в сегодняшнем конкурсе, я рада за него. Он имеет высокую квалификацию, ранее занимал должность заместителя директора, активно участвовал в общественных работах. Этого специалиста выбрала автоматизированная информационная система, мы только подтвердили уровень знаний. И. о. директора школы №29 Гульжан Талипбаева

В августе 2022 года программа опубликовала 362 вакансии со всех школ города, на которые поступило 905 заявок.

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

Из них 201 заявка получила положительное заключение комиссии. В сентябре на 184 вакантных места подали заявки 1027 кандидатов. По итогам комиссии только 58 кандидатов направили в школу.