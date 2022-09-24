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Пожар на побережье Каспия полностью потушили

Атырауская область Фото: Instagram/atyrau_tjd
Пожар был полностью ликвидирован близ Каспия. По состоянию на 09:00 24 сентября очаги возгорания и тления не выявили при осмотре с вертолета, сообщили корреспонденту Zakon.kz в ДЧС Атырауской области.

В 08:40 пожар тростниковой растительности (камыша) полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара задействовали ДЧС (13 сотрудников и две единицы техники), АО "Казавиаспас" (один вертолет и пять членов экипажа).

20 сентября появилась информация, что близ Атырау горит камыш. В городе небо накрыл черный дым и чувствуется запах гари.

21 сентября в окрестностях Атырау частично потушили горящий камыш. В тушении пожара был задействован вертолет МЧС.

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