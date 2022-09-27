Токаев и Сатыбалды прогулялись по парку в Туркестанской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в ходе прогулки обсудили перспективы развития региона, сообщает Zakon.kz.

Фото опубликовали в telegram-канале Акорды.

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В Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев прилетел 27 сентября. Во время рабочей поездки глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, провел встречу с общественностью, наградил ряд ветеранов труда региона.

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Также во время визита в Туркестан Касым-Жомарт Токаев принял участие в акции экоактивистов в Ботаническом саду.