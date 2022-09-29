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В Белом доме заявили, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"

Не обещал уничтожить Северный поток Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден не обещал уничтожить "Северный поток", он обещал не допустить ввод в работу. Об этом сообщил 28 сентября официальный представитель Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Эту фразу Байден произнес 7 февраля. На уточняющий вопрос журналистов, как США намерены "покончить" с "Северным потоком-2", американский президент заверил, что возможности такие есть.

Президент сказал, что "Северный поток – 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

26 сентября случилась утечка газа из газопровода "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм. Власти Дании к месту аварии до устранения последствий призвали не приближаться.

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Позже стало известно об утечке газа на двух нитках "Северного потока-1". В госбезопасности Германии не исключили, что давление на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" упало из-за возможной диверсии.

После происшествия на СП-1 и СП-2, МИД России потребовал объяснить слова Байдена.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2.

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