Димаш Кудайберген показал бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире"
Премьера песни "История одного неба" состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.
Браво, Димаш! Спасибо, что делишься такими кадрами! Удачи тебе во всем!
Спасибо, что делишься!
Еще раз спасибо, Димаш, за невероятно глубокий клип. Так хочется, чтобы тебя услышали.
Сердце тает от таких кадров.
Работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. Это сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда исполнителя.
23 сентября Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы. Слушатели подпевали своему любимчику и с готовностью сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.
После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и написал об этом в соцсетях.