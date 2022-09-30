Димаш Кудайберген показал бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире"

Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram бекстейдж со съемок клипа "История одного неба" 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Премьера песни "История одного неба" состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

Поклонники прониклись кадрами бэкстейджа и оставили теплые отзывы под видео:

Браво, Димаш! Спасибо, что делишься такими кадрами! Удачи тебе во всем!

Спасибо, что делишься!

Еще раз спасибо, Димаш, за невероятно глубокий клип. Так хочется, чтобы тебя услышали.

Сердце тает от таких кадров.

Работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. Это сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда исполнителя.

23 сентября Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы. Слушатели подпевали своему любимчику и с готовностью сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и написал об этом в соцсетях.