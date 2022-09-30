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Димаш Кудайберген показал бэкстейдж со съемок "самого дорогого клипа в мире"

концерт Фото: Zakon.kz
Заслуженный деятель Казахстана, певец и композитор Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram бекстейдж со съемок клипа "История одного неба" 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Премьера песни "История одного неба" состоялась 23 сентября на концерте и 24 сентября на фан-встрече в Алматы.

Поклонники прониклись кадрами бэкстейджа и оставили теплые отзывы под видео:

  • Браво, Димаш! Спасибо, что делишься такими кадрами! Удачи тебе во всем!

  • Спасибо, что делишься!

  • Еще раз спасибо, Димаш, за невероятно глубокий клип. Так хочется, чтобы тебя услышали.

  • Сердце тает от таких кадров.

Работа Димаша Кудайбергена посвящена единству людей на нашей планете. Это сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приемов – результат трехлетнего композиторского труда исполнителя.

23 сентября Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы. Слушатели подпевали своему любимчику и с готовностью сопровождали громкими аплодисментами каждую его песню.

После концерта Димаш поблагодарил Казахстан и написал об этом в соцсетях.

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