Димаш сказал Казахстану спасибо

Димаш поблагодарил Казахстан и написал об этом в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Он написал в Instagram:

Thanks again to my native Kazakhstan. We are already flying to the Fashion factor fashion contest in Dubai. I will work as a jury. Have a good day everyone.

Еще раз спасибо моему родному Казахстану. Мы уже летим на конкурс моды Fashion factor в Дубай, где я вхожу в состав жюри. Всем хорошего дня. Димаш Кудайберген

25 сентября 2022 года Димаш представил клип на песню "История одного неба".

Клип носит антивоенный характер и делится на несколько частей.