Певец Торегали Тореали опубликовал фото с гидом, с которым у него ранее произошел конфликт в горах Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Снимок певец разместил на своей странице в Instagram.

Под постом Торегали Тореали заявил о примирении с гидом.

Мы договорились с нашим братом Бекарысом..., достигли официального урегулирования, - написал певец.

Также он отметил, что сегодня, 5 октября, у гида Бекарыса день рождения.

Пусть его жизнь будет долгой и счастливой! Торегали Тореали

28 сентября в соцсетях появилось видео, на кадрах которого певца Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае. Тогда в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел на территории нацпарка "Кольсайские озера". Было зарегистрировано правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября стало известно, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов. На одном из видео, которые появились в соцсети, было видно, как певец нецензурно ругается.

Позднее Торегали Тореали, который находился в изоляторе временного содержания, поделился своей версией случившегося. По словам певца, конфликт начался во время съемок нового клипа - потерпевший смотрел в его сторону и тем самым якобы мешал работе. Далее произошла словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством со стороны певца.

2 октября в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области сообщили, что Торегали Тореали вышел на свободу под залог в 10 млн.