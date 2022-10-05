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Почему растут цены на жилье в Конаеве, рассказал прокурор

Конаев рост цен на жилье Фото: Zakon.kz
Прокурор города Конаева Айдос Чорманов объяснил, почему растут цены на жилье, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в социальных сетях жители города обсуждают вопрос повышения цен на аренду жилья. Выражая недовольство, отдельные граждане призывают организовать митинг перед местным акиматом. Повод для повышения цен на аренду жилья они связывают с резким притоком большого количества граждан из Российской Федерации.

Как отметил прокурор, это надуманно и не соответствует действительности.

По сведениям миграционной полиции, с начала текущего года в Конаев прибыло около 300 граждан из РФ, из них лишь 25 – после 21 сентября. Таким образом, незначительный приток граждан из России не может влиять на рост цен на арендное жилье. Прокурор города Конаев Айдос Чорманов

В данном случае изменение цен на жилье является естественным фактором. Город стал областным центром, люди переехали по работе, произошел дефицит жилья.

Прокурор предупредил, что за распространение недостоверных сведений в СМИ предусмотрено лишение свободы до трех лет по ст.274 УК РК. За организацию и участие в несанкционированной акции предусмотрен арест до 15 суток по статье 488 КОАП. Если эти же деяния совершены с причинением существенного вреда правам граждан и интересам государства, следует арест до 50 суток по статье 400 УК.

Айдос Чорманов призвал не поддаваться провокациям, быть благоразумными и соблюдать закон.

Как он отметил, сохраняя единство, мы укрепим мир и обеспечим спокойствие граждан.

По последним данным МИД РК, 4 октября была минусовая миграция из России, то есть количество выехавших граждан РФ превысило количество въехавших граждан РФ.

С 21 сентября более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации, выехало – 147 тыс.

По данным главы МВД РК, 3 октября в Казахстан прибыло 7 тыс. граждан России, выехало – около 11 тыс. человек.

27 сентября и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что с 1 апреля на гражданство подал 441 гражданин РФ, из которых 117 – этнические казахи из России.

Бюро национальной статистики в сентябре сообщало, что в январе-июле 2022 года число прибывших в страну составило 5409 человек, число выбывших – 18 198, сальдо миграции было минусовым и составило 12 789 человек.

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