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Токаев: Развитие инфраструктуры Павлодарской области – приоритетная задача

Развитие инфраструктуры Павлодарской области - приоритетная задача Фото: akorda.kz
Решение экологических проблем в Павлодарской области глава государства назвал одной из приоритетных задач, сообщает Zakon.kz.

По его словам, развитие промышленности оказывает большую нагрузку на экологию, сегодня на область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно.

Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Сейчас разрабатывается долгосрочная стратегия, которая позволит решить эту задачу. Важно последовательно внедрять в производство новые подходы и модели, существенно снижающие наносимый окружающей среде вред. Четыре предприятия региона уже получили комплексные экологические разрешения, которые подразумевают использование передовых технологий. Ожидается, что к 2030 году это приведет к снижению выбросов на 47 тысяч тонн. Правительству и акимату области следует ускорить переход оставшихся предприятий на подобные разрешения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства поручил развивать вторичную переработку промышленных выбросов. При этом он отметил, что золоотвалы по-прежнему остаются источником незаконного промысла для местных жителей. Наряду с этим Правительству поручено в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Не осталась в стороне от внимания президента еще одна проблема, волнующая местных жителей.

Он отметил неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Проявил свою осведомленность, что молодежь Павлодара и Экибастуза на днях поддержала республиканский экологический челлендж "EcoStudentKZ" – студенты убирали парки и скверы.

В этом плане я хотел бы отметить работу многочисленных волонтеров Казахстана. Как вы знаете, в 2020 году я объявил Год волонтеров. Это решение себя оправдало. Еще будучи сотрудником международной организации, я занимался волонтерским движением в глобальном масштабе. Здесь же, в нашем Казахстане, я считаю, волонтерское движение является очень серьезной силой, основанной на энтузиазме молодежи. И эту созидательную силу нашей молодежи, безусловно, нужно использовать на благо нашей страны, на благо нашего народа. В частности, для того, чтобы сделать нашу природу более чистой и защищенной. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает необходимым в два раза увеличить площадь орошаемых земель области до 300 тысяч гектаров и бережно использовать водные ресурсы Иртыша.

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Еще один приоритет – развитие инфраструктуры региона. Президент поручил Правительству начать в следующем году строительство нового моста в обход областного центра. Он также уделил внимание вопросу содержания и очистки дорог в зимний период, отметив важность увеличения количества снегоуборочной техники на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты. Правительству поручено до конца года восстановить регулярное авиасообщение по маршруту "Павлодар — Астана", а также проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

В целом инфраструктура региона требует значительных инвестиций. Например, тепловая сеть областного центра изношена на 80 процентов. Из-за этого в разгар зимы жители часто остаются без тепла. Состояние ТЭЦ в Экибастузе не выдерживает никакой критики. Тепловые сети города сильно изношены. Несмотря на то, что Экибастуз производит четверть всей электроэнергии в стране, город каждую зиму рискует остаться без тепла. Это абсурдная ситуация. ТЭЦ-1 в Павлодаре и ТЭЦ в Экибастузе должны быть поэтапно модернизированы. Поручаю Правительству совместно с акционерами внести конкретные предложения по этому вопросу. Акимат предлагает план модернизации инженерной инфраструктуры. Правительству следует рассмотреть возможность его финансирования. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Правительству поручено обеспечить приоритетное финансирование проектов, включенных в Комплексный план развития города Экибастуза. Президент считает важным продолжить развитие трамвайной системы Павлодара, ускорить обновление составов, а также проработать вопрос строительства многофункционального ледового дворца в областном центре.

В число приоритетных направлений глава государства включил развитие креативной индустрии и туризма. По его словам, сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме, поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики.

Президент также назвал Павлодарскую область энергетическим сердцем нашей экономики.

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