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КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистическую ракету Фото: Instagram/jgsdf_pr
КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на минобороны страны.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что запуск стал "седьмой провокацией" за две недели.

В Сеуле ракету определили как "неопознанную".

КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, - говорится в сообщении агентства.

По данным береговой охраны, ракета уже упала, однако более точной официальной информации о месте падения на данный момент не приводится. Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии, в свою очередь, также занимается сбором соответствующей информации.

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4 октября текущего года КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты средней дальности из провинции Чагандо в направлении японского острова Хоккайдо.

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