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Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис

Казахстан и Турция Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров сыграли в настольный теннис, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом. Главы двух государств провели переговоры в Акорде. По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций было подписано несколько документов.

теннис

Фото: Акорда

После Токаев наградил президента Турции орденом "Достық" I степени.

глава Турции

Фото: Акорда

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".

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