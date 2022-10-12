Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров сыграли в настольный теннис, сообщает Zakon.kz.
Президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом. Главы двух государств провели переговоры в Акорде. По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций было подписано несколько документов.
После Токаев наградил президента Турции орденом "Достық" I степени.
Фото: Акорда
Также сегодня Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".
Фото: Акорда
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