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Президент Ирана прилетел в Казахстан

флаг Фото: pixabay
Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Ранее в Казахстан прибыли президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

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