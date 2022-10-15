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Токаев проводил в столичном аэропорту президента Туркменистана

Казахстана и Туркменистана Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, Бердымухамедов завершил свой государственный визит в Казахстан.

Токаев и Бердымухамедов

Фото: Акорда

15 октября лидер Туркменистана прибыл в РК с государственным визитом.

Токаев поблагодарил Сердара Гурбангулыевича за визит в Казахстан. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества и торговли.

президент Туркменистана

Фото: Акорда

Кроме того, президенты предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

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