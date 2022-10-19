Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане после скандала с высказываниями в отношении русских, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в указе Зеленского, который опубликован на сайте президента.

Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан. Указ президента Украины

Кто станет преемником Петра Врублевского – не сообщается.

Редакция Zakon.kz направила запрос в МИД РК для получения подтверждения о снятии с должности Петра Врублевского, а также о возможной новой кандидатуре посла Украины в РК.

Ранее в МИД РК сообщили, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру согласовывают.

В августе 2022 года в соцсетях было опубликовано видео, где Врублевский заявил, что украинский режим "старается убить как можно больше русских".

23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу выразили протест в связи с его высказываниями.

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

8 сентября стало известно, что дипломат покинул Казахстан. Однако МИД РК заявил, что власти страны не предъявляли требований о его выдворении.

5 октября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают.