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Около 220 млрд тенге потребуется на реализацию Послания Токаева

послание реализация млрд тенге мажилисмены Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса просят около 220 млрд тенге на реализацию поручений президента, данных в Послании 1 сентября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты предложили увеличить расходы на сумму более 1,7 трлн тенге.

Как отметил мажилисмен Анатолий Бойчин, основные направления, по которым депутаты предлагают увеличить расходы, — это образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникации, культура и спорт.

Таким образом, было предложено внести следующие поправки на 2023 год:

  • на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года выделить 219,9 млрд тенге;

  • на реализацию отдельных мероприятий в рамках Социального кодекса – 14,7 млрд тенге;

  • на выплату премий по вкладам в жилищные строительные сбережения – 35 млрд тенге.

По словам Бойчина, также 54,3 млрд тенге дополнительно будут направлены на сельское и городское водоснабжение, инженерно-коммуникационную инфраструктуру, развитие газоснабжения, дороги, строительство больниц.

Источники финансирования – это резерв на инициативы президента и резерв правительства, – отметил депутат.

Кроме того, для реализации указа президента о реорганизации Министерства образования и науки внесены поправки, предусматривающие перераспределение расходов на два новых министерства без увеличения расходов.

Ранее правительство озвучило прогноз по росту ВВП Казахстана на 2023-2025 годы.

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Тамила Языкова
Послание Токаева-2022 Мажилис Парламента РК Казахстан
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