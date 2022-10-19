Около 220 млрд тенге потребуется на реализацию Послания Токаева
Депутаты предложили увеличить расходы на сумму более 1,7 трлн тенге.
Как отметил мажилисмен Анатолий Бойчин, основные направления, по которым депутаты предлагают увеличить расходы, — это образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникации, культура и спорт.
Таким образом, было предложено внести следующие поправки на 2023 год:
на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года выделить 219,9 млрд тенге;
на реализацию отдельных мероприятий в рамках Социального кодекса – 14,7 млрд тенге;
на выплату премий по вкладам в жилищные строительные сбережения – 35 млрд тенге.
По словам Бойчина, также 54,3 млрд тенге дополнительно будут направлены на сельское и городское водоснабжение, инженерно-коммуникационную инфраструктуру, развитие газоснабжения, дороги, строительство больниц.
Источники финансирования – это резерв на инициативы президента и резерв правительства, – отметил депутат.
Кроме того, для реализации указа президента о реорганизации Министерства образования и науки внесены поправки, предусматривающие перераспределение расходов на два новых министерства без увеличения расходов.
Ранее правительство озвучило прогноз по росту ВВП Казахстана на 2023-2025 годы.