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Президент: Декларация о суверенитете — результат общих усилий народа

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 октября на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.

Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения, отметил президент.

Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности.Касым-Жомарт Токаев

Президент назвал объединяющий казахстанцев символ. Во время торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев высказался о флаге страны.

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики.

Вместе с тем Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене. По словам президента, страна последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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