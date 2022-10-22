Президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы

В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму, сказал Касым-Жомарт Токаев 22 октября во время вручения государственных наград и премий, сообщает Zakon.kz.

Экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства, сказал президент.

Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников. Президент Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане продолжат реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права.

Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Казахстан будет наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан.

Мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации. Касым-Жомарт Токаев

Президент назвал объединяющий казахстанцев символ. Во время торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев высказался о флаге страны.

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики.

Вместе с тем Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене. По словам президента, страна последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык. Президент подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.