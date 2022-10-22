Президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы
Экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства, сказал президент.
Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников.Президент Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане продолжат реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права.
Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что Казахстан будет наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан.
Мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации.Касым-Жомарт Токаев
Президент назвал объединяющий казахстанцев символ. Во время торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев высказался о флаге страны.
Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики.
Вместе с тем Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене. По словам президента, страна последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.
Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык. Президент подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.