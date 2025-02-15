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Происшествия

Взрыв предотвратили в частном доме в Костанайской области

Огонь , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 15:05 Фото: pixabay
Сотрудники МЧС 15 февраля спасли частный дом от уничтожения огнем в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В селе Караменды Наурзумского района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы оперативно прибыли на место и быстро локализовали огонь, не дав ему распространиться.

"Внутри горящего здания находился газовый баллон, который вынес командир отделения ПЧ-20 Балтабаев Руслан, предотвратив возможный взрыв и серьезные последствия", – подчеркнули в МЧС.

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в пресс-службе МЧС обратились к гражданам с напоминаем о том, как уберечь жилье от огня.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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