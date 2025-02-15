Взрыв предотвратили в частном доме в Костанайской области
Фото: pixabay
Сотрудники МЧС 15 февраля спасли частный дом от уничтожения огнем в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
В селе Караменды Наурзумского района произошел пожар в частном жилом доме. Огнеборцы оперативно прибыли на место и быстро локализовали огонь, не дав ему распространиться.
"Внутри горящего здания находился газовый баллон, который вынес командир отделения ПЧ-20 Балтабаев Руслан, предотвратив возможный взрыв и серьезные последствия", – подчеркнули в МЧС.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее в пресс-службе МЧС обратились к гражданам с напоминаем о том, как уберечь жилье от огня.
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