Касым-Жомарт Токаев поздравил нового премьера Великобритании
Отмечено, что глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.
В телеграмме сказано, что Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия.
Президент рассчитывает на то, что "наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств".
Ранее стало известно, что новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Минфина Риши Сунак. Он уже провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и договорился о встрече.
Еще в августе Риши Сунак заявлял, что Лиз Трасс повергнет экономику государства в ловушку "инфляционной спирали".
20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании, через шесть недель после избрания.