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Касым-Жомарт Токаев поздравил нового премьера Великобритании

Телеграмма поздравления Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

В телеграмме сказано, что Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия.

Президент рассчитывает на то, что "наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств".

Ранее стало известно, что новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Минфина Риши Сунак. Он уже провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и договорился о встрече.

Еще в августе Риши Сунак заявлял, что Лиз Трасс повергнет экономику государства в ловушку "инфляционной спирали".

20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании, через шесть недель после избрания.

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