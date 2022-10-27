Главы государств Центральной Азии сделали совместное заявление

Акорда опубликовала совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета, сообщает Zakon.kz.

27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (представлен заместителем кабинета министров Туркменистана) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали в городе Астане первую региональную встречу на высшем уровне.

В открытой и дружественной атмосфере взаимного уважения и доверия участники подвели итоги прошедшего периода многогранного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и ЕС и подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах. Они подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении международного права. Они выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного разрешения международных споров, – говорится в сообщении.

За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и ЕС межрегиональное сотрудничество продвинулось во многих областях и секторах и служит примером многостороннего партнерства во имя процветания и устойчивости.

Лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 года.

Участники приветствовали институционализацию взаимоотношений между Центральной Азией и ЕС в рамках действующих платформ высокого уровня, а также подчеркнули важность активного вовлечения гражданского общества в развитие межрегионального сотрудничества.

Президент Европейского совета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в совместных заявлениях консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В свою очередь, главы государств Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии, преодоление социально-экономических вызовов, вызванных COVID-19, и продвижение трансграничного сотрудничества в регионе. Поддержка и расширение механизмов взаимной торговли и инвестиций дает качественный импульс социально-экономическому развитию всех сторон. Стороны подчеркнули, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту инвестиций в регион, развитию взаимосвязанности и торговли. В этом контексте стороны приветствовали новую платформу Экономического форума ЕС – Центральная Азия.

Участники выразили общую озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Участники подчеркнули важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства. В этом контексте значимыми являются промежуточные итоги пилотного проекта ЕС и ПРООН по обучению афганских девушек в университетах Казахстана и Узбекистана, а также в рамках специальных образовательных программ в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Данные инициативы направлены на создание возможностей для получения высшего образования афганских граждан и способствуют инклюзивному социально-экономическому развитию женщин в афганском обществе.

Стороны отметили положительные результаты и потенциал сотрудничества между Центральной Азией и ЕС в области управления границами и безопасности, в совместной борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, транснациональным наркотрафиком и угрозами кибербезопасности в соответствии с универсальными принципами.

Участники подчеркнули исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии.

Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов зеленого развития. Ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года Министерской конференции ЕС – Центральная Азия по взаимосвязанности.

Участники выразили заинтересованность в усилении совместных действий в области зеленого развития, охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с Парижскими обязательствами сторон. Принимая во внимание положительный опыт ЕС в разработке и внедрении механизмов совместного управления водными ресурсами и трансграничными реками, участники обсудили варианты укрепления межрегионального сотрудничества в реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического партнерства в Центральной Азии. Стороны отмечают важность укрепления экспертно-аналитического взаимодействия между аналитическими центрами двух регионов для выработки совместных подходов к общим вызовам.

Участники выразили глубокую признательность Казахстану за инициативу и проведение первой встречи глав государств Центральной Азии и ЕС и договорились встречаться регулярно.

Ранее в резиденции Акорда состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан 26 октября с официальным визитом. Также они провели брифинг для представителей СМИ.