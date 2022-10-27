Оппозиционный кандидат в президенты раскритиковал Ертысбаева, Перуашева и Дайрабаева

Кандидат в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев опубликовал видео, в котором подверг критике Ермухамета Ертысбаева (Народная партия Казахстана), Азата Перуашева ("Ак жол") и Жигули Дайрабаева ("Ауыл"), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что последний является его конкурентом на грядущих выборах.

Ауесбаев заявил, что на этих выборах у него есть только один реальный противник – действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Также он раскритиковал Перуашева, Дайрабаева и Ертысбаева, которые баллотируются на эти выборы, заявив, что в них не видит реального соперника.

Как и все остальные, я громко не говорил, лозунги не поднимал. Я был выдвинут от имени моей партии. У нас есть конкретная программа. У нас все четко написано, понятно. А кто теперь мои противники? Например, кандидат от партии "Ауыл" не является членом своей партии. А что такое коалиция? Это лишь сумма народных партий "Аманат", "Ак жол", Народной партии Казахстана. Три разные партии, три разных направления, когда это было необходимо, они соединялись. Лидеры этих партий не скрывали, что они пешки. Нурлан Ауесбаев

Отдельно он высказался по поводу кандидатуры в президенты Азата Перуашева.

Возьмем, к примеру, Перуашева, который плакал во время ухода Назарбаева. Что он сделал для народа? Сам живет в просторном особняке площадью 500 кв. м. Возьмем Ертысбаева. В свое время он обращался к Назарбаеву со словами похвалы, а теперь каждый день посвящает красивые слова Токаеву. Разве так можно? Тогда стоит ли слушать таких людей и следовать тому, что говорят такие люди? Нет, конечно. Я не боюсь говорить об этом открыто. Как долго вы обманываете себя? Я против этого. Нурлан Ауесбаев

Он подчеркнул, что выступает единственным кандидатом от оппозиции, и заверил, что не является членом каких-либо коалиций и не имеет никаких связей с властью.

Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК 7 октября. Позднее он сдал экзамен на владение государственным языком, а 10 октября ЦИК признала представителя ОСДП соответствующим требованиям законодательства о выборах.

20 октября Ауесбаева зарегистрировали Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты РК.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.