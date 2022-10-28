Смаилов назвал дату следующего заседания Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объявил дату следующего заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он рассказал на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане.

По предложению Кыргызской Республики принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ 7 июня 2023 года в Сочи. Алихан Смаилов

Кроме того, участники заседания приняли решение о проведении II Игр СНГ в Беларуси в 2023 году.

Проведение Игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года. В Игры войдут соревнования по 21 виду спорта, в том числе баскетбол 3х3, гандбол, пляжный футбол и волейбол, мини-футбол, хоккей на траве и другие. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко

28 октября в Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.