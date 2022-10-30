Отдел посольства РК в Корее из-за трагедии в Сеуле стал работать круглосуточно

В результате трагедии, произошедшей в городе Сеуле, по последним данным, погиб 151 и пострадали 82 человека. Консульский отдел посольства РК в Южной Корее переведен в круглосуточный режим работы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.

На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание.

Экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.