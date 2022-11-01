Решение проблемы тяжелых школьных рюкзаков предложил Багдат Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства объяснил, для чего планируется обеспечить казахстанских школьников планшетами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что на сегодня планшетами планируется обеспечивать только первоклассников.

Представители СМИ поинтересовались, намерены ли власти таким образом решить проблему тяжелых школьных рюкзаков.

Это очевидно, что нужно в этом направлении двигаться. Багдат Мусин

Он заверил, что инициатива будет согласована с Минпросвещением и Минздравом. По его словам, два профильных ведомства будут работать над тем, чтобы выработать стандарт использования планшетов учениками.

Мы не совсем исключаем учебники, грубо говоря, это уже компетенция Минпросвещения – там будут шкафчики и там будут храниться учебники. Все время сидеть на планшете ребенок не будет. Глава МЦРИАП

Министр сообщил, что проект планируется реализовать уже со следующего года.

Основная часть планшетов для первоклассников. Сейчас наше министерство ведет расчеты. Багдат Мусин

Однако он затруднился сказать, о какой сумме идет речь. И добавил, "мы хотим породить спрос на отечественное производство".

Если спроса нет, то и организации этих планшетов не будет. Ноутбуки и компьютеры у нас уже собирают на заводе им. Кирова в Петропавловске и в Парке информационных технологий. Эти производства налажены, но нам теперь надо породить спрос на планшеты. Потому что он легкий и к нему уже все привыкли. Мы изучали международный опыт, многие страны переходят на планшетизацию. Багдат Мусин

Кроме того, 1 ноября на заседании правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, что аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. И добавил, что в рамках внедрения цифровизации у каждого педагога появится цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.