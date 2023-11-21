Штрафовать за требование бумажных справок предложил Багдат Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 21 ноября предложил ввести административную ответственность за неправомерное требование бумажных справок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что ранее гражданам ежегодно нужно было предоставлять 50 млн справок.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. По-прежнему требуют справок работодатели и школы. В следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", – высказался министр.

Глава МЦРИАП объяснил, как работает система, на примере справок об освобождении или временной отсрочки от призыва в армию.

"Один кейс. Ежегодно более 106 тыс. студентов около двух недель тратили на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат. Теперь нет необходимости доказывать, что ты студент. За счет интеграции баз данных трех министерств студентов освобождают от призыва без справок, автоматически", – подчеркнул Багдат Мусин.

О том, в каких случаях выпускник вуза может получить отсрочку от призыва в армию, можно прочитать здесь.

