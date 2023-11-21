Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Штрафовать за требование бумажных справок предложил Багдат Мусин

Штрафовать за требование бумажных справок предложил Мусин Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 21 ноября предложил ввести административную ответственность за неправомерное требование бумажных справок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что ранее гражданам ежегодно нужно было предоставлять 50 млн справок.

"Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. По-прежнему требуют справок работодатели и школы. В следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", – высказался министр.

Глава МЦРИАП объяснил, как работает система, на примере справок об освобождении или временной отсрочки от призыва в армию.

"Один кейс. Ежегодно более 106 тыс. студентов около двух недель тратили на сбор справок из учебного заведения, медицинских организаций для предъявления в военкомат. Теперь нет необходимости доказывать, что ты студент. За счет интеграции баз данных трех министерств студентов освобождают от призыва без справок, автоматически", – подчеркнул Багдат Мусин.

О том, в каких случаях выпускник вуза может получить отсрочку от призыва в армию, можно прочитать здесь

Читайте также

Сотрудники ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан
Операторы ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан
Как не стать жертвой финансовых мошенников
Как не стать жертвой финансовых мошенников
Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на плохое состояние поездов
Постоянные опоздания и плохой сервис: Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на поезда
Мадина Мамырханова
МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления