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Подростка держали взаперти в одном из гаражей Темиртау

Подростка держали взаперти в одном из гаражей Темиртау Фото: unsplash
В Темиртау 16-летнего подростка нашли в гараже, его там держала приемная мать, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, в начале августа в полицию поступило сообщение, что в одном из гаражей обнаружен подросток, лишенный свободы.

Установлена его приемная мать.

По данному факту зарегистрированы уголовные дела по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы" и статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Расследование продолжается.

В феврале 2022 года волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза четырех изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Их здоровье ухудшалось с каждым годом, а около года назад они перестали ходить.

Тогда же детей госпитализировали и началось расследование. Спустя время они начали разговаривать.

Родителей за ненадлежащее обращение с детьми просто оштрафовали.

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область Темиртау
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