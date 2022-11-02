Мужчина из Таиланда похудел на 10 кг ради игровой приставки
Фото: pixabay
Геймер из Таиланда решил неоднозначно подойти к похудению. Стимулом для любителя игр явилось условие от жены – она пообещала мужу подарить новую консоль PlayStation 5, если тот похудеет.
В публикации издания IGN сказано, таиландец за четыре месяца похудел с 95 до 85 килограммов.
На странице в Facebook он рассказал детали. Мужчина уточнил, что ему помогли силовые и кардиотренировки, а также диета.
По словам геймера, он набрал вес из-за стресса на работе. Но теперь он не собирается останавливаться: продолжит худеть и следить за здоровьем.
Летом 2022 года сообщалось, что казахстанские геймеры сыграют на Чемпионате мира по хоккею. До начала группового этапа каждая участвующая страна должна собрать свою национальную команду, состоящую из двух игроков – одного для PlayStation и одного для Xbox.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ