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Мужчина из Таиланда похудел на 10 кг ради игровой приставки

Геймер похудел на 10 килограммов ради новой PlayStation 5 Фото: pixabay
Геймер из Таиланда решил неоднозначно подойти к похудению. Стимулом для любителя игр явилось условие от жены – она пообещала мужу подарить новую консоль PlayStation 5, если тот похудеет.

В публикации издания IGN сказано, таиландец за четыре месяца похудел с 95 до 85 килограммов.

На странице в Facebook он рассказал детали. Мужчина уточнил, что ему помогли силовые и кардиотренировки, а также диета.

По словам геймера, он набрал вес из-за стресса на работе. Но теперь он не собирается останавливаться: продолжит худеть и следить за здоровьем.

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