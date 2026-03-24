Без осадков, но с туманом: опубликован прогноз погоды на 25 марта
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в среду на большей части РК ожидается погода без осадков.
Только на западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой.
По республике также прогнозируют туман, на севере, в центре – гололед, на севере, юге, юго-востоке – усиление ветра.
